La drammaturgia sonora dedicata a Calliope chiude l’edizione invernale della rassegna Sul Naviglio…

Da parmatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…” si è conclusa con una drammaturgia sonora dedicata a Calliope. La serata ha portato in scena un’esperienza coinvolgente, tra suoni e voci, che ha attirato un pubblico appassionato. L’evento, organizzato dall’associazione locale, ha confermato l’interesse per le produzioni innovative nel panorama culturale della città.

Parma, 02.02.2026 – L’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio.”- realizzata dall’associazione L.O.F.T. con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma – si conclude con un originale appuntamento teatrale-musicale. Nel weekend del 7 e 8.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Calliope Rassegna

Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul naviglio…”

Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…”.

Ludicomix d'inverno: a Empoli la rassegna invernale dedicata alla cultura pop, nerd e geek

Ludicomix d'Inverno, edizione natalizia della celebre rassegna dedicata alla cultura pop, nerd e geek, torna a Empoli il 20 e 21 dicembre.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calliope Rassegna

Argomenti discussi: Chitarra ed elettronica, la drammaturgia sonora di Stefano Pilia arriva a Perugia; Perugia, il live di Stefano Pilia da Indigo Art Gallery; Giornata della memoria, parole e musica per non dimenticare: l’appuntamento proposto dal conservatorio Giulio Briccialdi di Terni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.