La drammaturgia sonora dedicata a Calliope chiude l’edizione invernale della rassegna Sul Naviglio…

L’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…” si è conclusa con una drammaturgia sonora dedicata a Calliope. La serata ha portato in scena un’esperienza coinvolgente, tra suoni e voci, che ha attirato un pubblico appassionato. L’evento, organizzato dall’associazione locale, ha confermato l’interesse per le produzioni innovative nel panorama culturale della città.

Parma, 02.02.2026 – L’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio.”- realizzata dall’associazione L.O.F.T. con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma – si conclude con un originale appuntamento teatrale-musicale. Nel weekend del 7 e 8.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Calliope Rassegna Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul naviglio…” Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…”. Ludicomix d'inverno: a Empoli la rassegna invernale dedicata alla cultura pop, nerd e geek Ludicomix d'Inverno, edizione natalizia della celebre rassegna dedicata alla cultura pop, nerd e geek, torna a Empoli il 20 e 21 dicembre. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calliope Rassegna Argomenti discussi: Chitarra ed elettronica, la drammaturgia sonora di Stefano Pilia arriva a Perugia; Perugia, il live di Stefano Pilia da Indigo Art Gallery; Giornata della memoria, parole e musica per non dimenticare: l’appuntamento proposto dal conservatorio Giulio Briccialdi di Terni. PROGRESSIONE ARMONICA presenta ENSEMBLE CALLIOPE in collaborazione con Ass. MIKROKOSMOS Ensemble Calliope composta da: Gabriele Oliveti, violino, Chiara Oliveti, viola, Gian Marco Solarolo, oboe, Alfredo Pedretti, corno e Cristina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.