Premio Artemide Lucina celebra la vita al Teatro Cilea

A Reggio Calabria si è svolto il Gran Galà del Premio Artemide Lucina, che si è tenuto nel Foyer del Teatro Francesco Cilea. La manifestazione ha riunito diverse persone in un evento dedicato alla celebrazione della vita, con un focus su temi come il mito, la cura e la responsabilità civile. La serata ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione.

Premio Artemide Lucina, a Reggio Calabria il Gran Galà che celebra la vita. Il Premio Artemide Lucina torna a illuminare il Foyer del Teatro Francesco Cilea con una serata che intreccia mito, cura e responsabilità civile. L’8 maggio, alle 20:30, l’Associazione Culturale Artemide guidata da Valeria Pellegrino darà vita al Gran Galà di Primavera, un appuntamento che coincide con la Festa della Mamma e che rinnova il senso più profondo della maternità come forza generatrice e come attitudine che attraversa la vita sociale e professionale delle donne. Il cuore della cerimonia sarà dedicato alla Dott.ssa Isabella Mondello, Primario della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Grande Ospedale Metropolitano.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Premio Artemide Lucina celebra la vita al Teatro Cilea Notizie correlate Al Teatro Cilea Carlo Buccirosso con la commedia “L’erba del vicino è sempre più verde”Dal 26 al 29 marzo, in scena al Teatro Cilea, Carlo Buccirosso con l'esilarante commedia "L'erba del vicino è sempre più verde". Al Teatro Cilea torna Paolo Caiazzo con “I Promessi Suoceri”Una commedia brillante che riscrive Manzoni in chiave napoletana: Paolo Caiazzo in scena al teatro Cilea.