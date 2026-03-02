Al Teatro Cilea torna Paolo Caiazzo con la commedia “I Promessi Suoceri”. Lo spettacolo è una versione brillante che reinterpreta Manzoni in chiave napoletana, portando in scena battute e situazioni divertenti. La rappresentazione vede Caiazzo protagonista e si svolge in una serata dedicata alla comicità. L’evento si tiene nel teatro cittadino.

Una commedia brillante che riscrive Manzoni in chiave napoletana: Paolo Caiazzo in scena al teatro Cilea. Dopo i recenti grandi successi che hanno visto trionfare sul palco artisti del calibro di Cicchella, Lina Sastri ed Eduardo Tartaglia, il Teatro Cilea prosegue con l’undicesimo appuntamento nel segno dell’eccellenza del teatro napoletano contemporaneo. A calcare la prestigiosa sala vomerese, dal 5 all’8 marzo, torna un pilastro del teatro e del cabaret partenopeo: Paolo Caiazzo. Autore e attore di multiforme talento, capace di dare vita a una galleria di indimenticabili personaggi, Caiazzo è un esponente di spicco della nuova comicità napoletana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Cilea torna Paolo Caiazzo con “I Promessi Suoceri”

