Dal 26 al 29 marzo, in scena al Teatro Cilea, Carlo Buccirosso con l'esilarante commedia "L'erba del vicino è sempre più verde". La stagione teatrale 20252026 del Teatro Cilea di Napoli prosegue con uno degli interpreti più amati e versatili del panorama artistico italiano. Da giovedì 26 a sabato 29 marzo, il palcoscenico del teatro vomerese verrà calcato da Carlo Buccirosso con la sua commedia “L’erba del vicino è sempre più verde”, un testo brillante che porta con sé la firma inconfondibile dell’attore, regista e commediografo partenopeo. Ad affiancarlo sul palco un cast d’eccezione: Fabrizio Miano, Donatella De Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Cilea Carlo Buccirosso con la commedia “L’erba del vicino è sempre più verde”

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