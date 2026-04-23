Premier Padel 2026 | il circuito fa tappa a Bruxelles diretta su Sky e NOW

Dal 24 al 26 aprile si svolge a Bruxelles il torneo del circuito Premier Padel 2026. La competizione, chiamata Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC, prevede quarti di finale, semifinali e finale trasmesse in diretta su Sky Sport Max. L'evento coinvolge atleti di alto livello e si svolge presso una struttura dedicata nel centro della città. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Dal 24 al 26 aprile il Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC: quarti, semifinali e finali live su Sky Sport Max. Prosegue la stagione 2026 del Premier Padel con una nuova tappa europea. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile riflettori puntati sul Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC, in programma al Gare Maritime – Tour & Taxis di Bruxelles. Il torneo vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Premier Padel Miami Highlights | Finale mannen | Coello/Tapia vs Galán/Chingotto

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