Premier League nodo multiproprietà | seri rischi per l’esclusione dalle coppe! Di mezzo anche…la Roma Gli sviluppi
La questione del multiproprietà nel calcio inglese continua a sollevare preoccupazioni, con alcuni club coinvolti in situazioni che potrebbero portare a sanzioni. In particolare, le autorità stanno valutando i casi di alcune società che possiedono più di una squadra, temendo che questa condizione possa compromettere la partecipazione alle competizioni europee. Tra le squadre interessate, ci sono anche club con legami a società di proprietà di un singolo gruppo.
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