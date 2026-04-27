Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Sono 22 gli Istituti scolastici premiati nella mattinata nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio, oltre 90 le scuole che hanno partecipato provenienti da tutta Italia, circa 1000 gli studenti che hanno proposto i loro elaborati. Il premio “Salva la tua lingua locale” (sezione scuola) negli ambiti poesia, prosa edita e inedita in dialetto e musica - indetto da Unpli (Unione delle Pro Loco d'Italia), Ali (Autonomie locali per l'Italia) con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell'Eip – Scuola Strumento di Pace - che quest'anno ha raggiunto l'undicesima edizione, si riconferma per il grande valore culturale e formativo coinvolgendo sempre più Istituti scolastici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premiati in Campidoglio i vincitori del premio Unpli 'Salva la tua lingua locale'

Cultura: premiati in Campidoglio i vincitori della XIII edizione di ‘Salva la tua lingua locale’

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