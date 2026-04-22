Nell’apertura di mercoledì, la preghiera del mattino si rivolge a Gesù e a San Giuseppe, chiedendo protezione e guida per la giornata. Si invoca il buon pastore per accompagnare i passi di chi si mette in cammino, riconoscendo il proprio cuore e la presenza di figure spirituali di riferimento. La preghiera si svolge nel rispetto di un rito quotidiano, con l’obiettivo di iniziare il giorno con una richiesta di sostegno.

All’inizio del mercoledì, la preghiera del mattino ci conduce sotto la protezione del buon pastore: chiediamo al Signore, che conosce il nostro cuore, di guidarci in questo nuovo giorno, insieme a San Giuseppe. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe e di Nostra Signora di Lourdes che si festeggia oggi 11 febbraio, per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. “Signore Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando seggo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 22 aprile 2026: Gesù, tu mi conosci e mi guidi nel mio cammino

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