Precipita con il parapendio nel bosco | muore a 64 anni

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Nimis, un parapendista di 64 anni è precipitato nel bosco durante un volo. La persona, di nazionalità olandese, è caduta e ha riportato lesioni gravi. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.