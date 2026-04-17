Precipita con il parapendio nel bosco | muore a 64 anni
Nel tardo pomeriggio di oggi, a Nimis, un parapendista di 64 anni è precipitato nel bosco durante un volo. La persona, di nazionalità olandese, è caduta e ha riportato lesioni gravi. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
Incidente mortale a Nimis, nel pomeriggio di oggi venerdì 17 aprile. Un parapendista classe 1962, di nazionalità olandese, è caduto al suolo e, a seguito dei traumi riportati, è deceduto. Il fatto è accaduto intorno alle 13:su posto, attivati dalla Sala operativa regionale emergenze sanitarie, il.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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