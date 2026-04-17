Un volo di parapendio iniziato nel primo pomeriggio si è concluso tragicamente nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Un incidente si è verificato durante l’attività di volo, causando la caduta di un pilota. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del soggetto coinvolto. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

Un volo iniziato sotto il sole del primo pomeriggio si è trasformato in una tragedia nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 60 anni, di nazionalità olandese, ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo parapendio sopra la frazione di Torlano, nel territorio comunale di Nimis, in provincia di Udine. L’incidente si è verificato nella giornata di venerdì 17 aprile, lasciando sgomenta la comunità locale. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando la centrale operativa ha attivato la macchina dei soccorsi. Il pilota era decollato dal Monte Bernadia, uno dei punti più frequentati dagli appassionati di volo libero, ma per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ed è precipitato in una zona particolarmente impervia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, precipita con il parapendio: l’orrore in un momento

Etg - Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo

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