Pasqualin non ha dubbi | Mancanza di talenti in Italia? Io dico un’altra cosa Poi fa il nome del suo nuovo ct

In un’intervista rilasciata a Calcionews24, Pasqualin ha espresso una sua opinione sulla situazione dei talenti nel calcio italiano, sostenendo che la questione non riguarda la loro mancanza. Ha anche annunciato il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti legati alla crescita e alla formazione dei giocatori nel panorama calcistico nazionale.

di Luca Fioretti Pasqualin non ha dubbi: «Mancanza di talenti in Italia? Io dico un’altra cosa». Le sue dichiarazioni nell’intervista esclusiva concessa a Calcionews24. Claudio Pasqualin, noto procuratore ed opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Calcionews24. Questo un estratto della sua intervista esclusiva. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MANCANZA DI TALENTI IN ITALIA – « Io dico la solita cosa. Innanzitutto non giocano. Il talento lo vedi, lo percepisci, magari capisci che un determinato ragazzino ha qualcosa più degli altri ma poi arrivano fino a un certo punto e per un qualche motivo, o perchè è soffocato dai troppi stranieri che non gli lasciano spazio, e perchè da noi non si decide mai in maniera definitiva di buttarli dentro questi ragazzi, si perdono.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pasqualin non ha dubbi: «Mancanza di talenti in Italia? Io dico un’altra cosa». Poi fa il nome del suo nuovo ct Notizie correlate Pasqualin: «In Italia troppo procuratorismo, la figura dell’intermediario è un problema che va risolto. Sì alla Serie A a 18 squadre. Sul nuovo CT dico che….» – ESCLUSIVAMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. Io nuovo ct Italia? Ecco cosa dico»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.