L'ex allenatore della nazionale italiana ha recentemente commentato la situazione del calcio nel paese, sottolineando la necessità di un rinnovamento urgente. In particolare, ha evidenziato l'importanza di creare una seconda squadra azzurra, oltre alla nazionale Under 21, per migliorare lo sviluppo dei giovani talenti. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di riflessione sul futuro del calcio italiano e sul rafforzamento delle strutture giovanili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cambiamento inevitabile per il calcio italiano. Cesare Prandelli torna a parlare della situazione del calcio italiano e lo fa con chiarezza: il rinnovamento non è più rimandabile, ma necessario e obbligatorio. Secondo l’ex commissario tecnico, il vero ostacolo alla crescita è la mancanza di sintonia tra Lega Calcio e Federazione. Senza una collaborazione concreta tra le istituzioni, il sistema non potrà evolversi. Prandelli insiste sulla necessità di ripartire dalle basi: il calcio deve ricominciare dai bambini, coinvolgendo tutte le figure del sistema – arbitri, genitori, dirigenti e procuratori – in un confronto serio e costruttivo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prandelli: serve una seconda squadra azzurra dopo l’Under 21

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