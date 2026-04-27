Prada ha presentato una nuova collezione di sandali in edizione limitata, ispirata ai tradizionali Kolhapuri Chappal indiani. La collezione, avviata lo scorso dicembre, è disponibile in 40 negozi del marchio e sulla piattaforma online. Il progetto include anche un programma di formazione rivolto agli artigiani che realizzano queste calzature.

Nell'ambito di un progetto dedicato avviato lo scorso dicembre, Prada lancia una collezione di sandali in edizione limitata, ispirata ai tradizionali Kolhapuri Chappal indiani, in vendita in 40 store di Prada e sulla piattaforma e-commerce. Realizzata in India da artigiani delle regioni del Maharashtra e del Karnataka, dove i Kolhapuri Chappal vengono tradizionalmente prodotti a mano, la collezione coniuga tecniche di lavorazione tradizionali con il design contemporaneo e i materiali di alta qualità di Prada. In parallelo la casa di moda italiana avvia un programma di formazione che coinvolgerà 180 artigiani e che verrà finanziato anche attraverso i proventi dalla vendita dei sandali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prada, collezione di sandali indiani con un programma di formazione agli artigiani

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