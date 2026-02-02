ex dipendente di tipografia corsi racconta il progetto di formazione per giovani artigiani nel settore grafico

Stefano Corsi, ex dipendente della storica tipografia di Reggio Emilia, rivela i dettagli di un nuovo progetto di formazione per giovani artigiani del settore grafico. A 67 anni, il gestore sta per chiudere un capitolo lungo quasi un secolo, iniziato dal nonno Mario nel 1926, ma intanto si impegna a trasmettere le competenze a chi vuole imparare il mestiere.

Stefano Corsi, 67 anni, storico gestore della Tipografia Corsi di Reggio Emilia, sta per lasciare un’attività fondata nel 1926 da suo nonno Mario. Dopo oltre quarant’anni passati a modellare carta, piombo e inchiostro con le mani, ha deciso di chiudere i battenti entro pochi mesi, non per mancanza di volontà, ma perché il mondo che ha abitato per intere generazioni sembra ormai lontano dal tempo presente. Il suo progetto non si conclude con la chiusura, però: vuole trasmettere il mestiere a un giovane, non per riprodurre il passato, ma per darne un senso nuovo. Il sogno non è solo salvare un’arte, ma insegnare a chiunque abbia voglia di imparare che il lavoro fatto con cura, con attenzione al dettaglio, con pazienza, non è mai superato dal digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

