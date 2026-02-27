La collezione A I 2026-2027 di Prada nasce da un’idea apparentemente semplice e abissale | una donna è un processo in stato di emergenza permanente

La collezione autunno-inverno 2026-2027 di Prada si ispira all’idea che una donna sia un processo in continua emergenza. La casa di moda italiana ha deciso di rappresentare la complessità femminile come una risposta alle convenzioni, scegliendo di valorizzare l’essere complicate come unica strada possibile. La collezione si compone di capi e dettagli che riflettono questa visione senza cercare semplificazioni.

C’è una menzogna molto diffusa secondo cui le donne complicate siano un problema. Prada ha stabilito che essere complicate è l’unica soluzione.?? La collezione AI 2026-2027 nasce da un’idea apparentemente semplice e abissale: una donna è un processo in stato di emergenza permanente. Simone de Beauvoir sosteneva che non si nasce donna, lo si diventa. Miuccia aggiunge, con la sua consueta eleganza che taglia come un rasoio, che non lo si smette mai di diventare. La stratificazione degli abiti, sartoria sovrapposta a raso ricamato sovrapposto ad abbigliamento sportivo è la trascrizione tessile di quella verità scomoda che ogni donna porta in corpo e che la moda, di solito ignora. 🔗 Leggi su Amica.it

