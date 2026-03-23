Via all' amianto delle scuole e palestre | la Provincia riqualifica il patrimonio edilizio scolastico

La Provincia di Novara ha ottenuto due importanti finanziamenti regionali destinati agli edifici scolastici e alle sedi tecniche provinciali. Le risorse, assegnate tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, riguardano la riqualificazione delle palestre del complesso scolastico di viale Curtatone e la bonifica dei manufatti contenenti amianto in diversi edifici del territorio. Per le palestre che servono ITI Omar, IIS Nervi, ITE Mossotti, Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto e Liceo delle Arti Felice Casorati, la Provincia ha ottenuto un contributo regionale di circa 120mila euro, a fronte di un intervento stimato tra i 170 e i 180mila euro complessivi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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