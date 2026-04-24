Nuovo crollo a Napoli gli architetti | Gestione patrimonio edilizio serve un piano straordinario

A Napoli si è verificato un nuovo crollo che ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza del patrimonio edilizio della città. Gli architetti hanno sottolineato che il problema non si tratta di un evento inaspettato, ma di un degrado che si è sviluppato nel tempo. Secondo alcuni professionisti, la situazione richiede un intervento straordinario da parte delle istituzioni per affrontare le responsabilità e prevenire ulteriori incidenti.

Cerbone: «Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado prevedibile che chiama in causa precise responsabilità istituzionali». «Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado prevedibile che chiama in causa precise responsabilità istituzionali». È la posizione di Antonio Cerbone, tesoriere dell’Ordine degli architetti di Napoli e coordinatore regionale della Struttura tecnica nazionale della Protezione Civile, dopo il crollo dei solai in via Francesco Saverio Siniscalchi, nei pressi di Piazza Garibaldi. «Napoli non crolla all’improvviso: si ammala lentamente», sottolinea Cerbone. «Il problema non è solo ciò che cade, ma ciò che resta in piedi senza essere sicuro».🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Nuovo crollo a Napoli, gli architetti: «Gestione patrimonio edilizio, serve un piano straordinario» Notizie correlate Nuovo crollo a Napoli, gli architetti: “Gestione insufficiente del patrimonio edilizio”Tempo di lettura: 2 minuti“Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado prevedibile che chiama in causa precise responsabilità... Leggi anche: Crollo in via Pavia, gli architetti: «Serve piano per il risanamento delle facciate» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie; Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Crolla il Napoli contro la Lazio allo stadio Maradona; Mercato auto, primo trimestre: a Napoli e in Campania il nuovo meglio dell’usato. Nuovo crollo a Napoli, gli architetti: «Gestione patrimonio edilizio, serve un piano straordinario»Cerbone: «Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado prevedibile che chiama in causa precise responsabilità istituzionali». «Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado ... 2anews.it Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com IRAN, PASDARAN: "ORA UN NUOVO ORDINE IN MEDIO ORIENTE CON CROLLO USA E REGIME SIONISTA" "Oggi, con il crollo dell'egemonia militare degli Stati Uniti e del regime sionista, siamo sul punto di entrare in un nuovo ordine regionale in Asia occi facebook