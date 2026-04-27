Nel fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i controlli tra Pozzuoli e Quarto, concentrandosi su comportamenti violenti tra giovani e sulla movida. Durante un intervento, un 17enne è stato colpito con un bastone da un coetaneo e poi si è allontanato. Sono stati sequestrati anche due coltelli trovati in possesso di alcuni giovani coinvolti. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche e controlli nel tentativo di prevenire ulteriori episodi.

Controlli serrati dei carabinieri nel fine settimana tra Pozzuoli e Quarto, con particolare attenzione ai fenomeni legati alla devianza giovanile e alla movida. A Pozzuoli, i militari della locale stazione hanno denunciato un 17enne incensurato del posto. Il giovane, durante una serata in corso Garibaldi, avrebbe aggredito un coetaneo al culmine di una lite nata per futili motivi. Secondo la ricostruzione, il minorenne avrebbe estratto un bastone telescopico dal sottosella del proprio scooter, colpendo la vittima e dandosi poi alla fuga. Il ragazzo ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Fondamentali per l’identificazione del responsabile le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, pesta coetaneo 17enne con un bastone e scappa: sequestrati anche due coltelli

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