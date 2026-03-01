Follia sul bus per la scuola | 17enne accoltella un coetaneo per droga Arrestati anche i genitori

Lunedì mattina su un autobus di linea diretto all'Istituto Alberghiero di Riolo Terme, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato un coetaneo. L'episodio è avvenuto poco prima delle 8 e ha coinvolto due studenti, entrambi minorenni. Sono stati arrestati anche i genitori del giovane che ha compiuto l'aggressione. La polizia ha confermato che il movente dell'episodio è legato all'uso di droga.

Riolo Terme (Ravenna), 1 marzo 2026 – È la droga il movente dietro l'accoltellamento avvenuto l'altra mattina, poco prima delle 8, su un autobus di linea carico di studenti e diretto all'Istituto Alberghiero di Riolo Terme. Ma la vicenda si è ulteriormente aggravata: non solo il 17enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato assicurato alla giustizia, ma anche i suoi genitori sono finiti in manette per aver aggredito i Carabinieri intervenuti. L'aggressione dei genitori ai carabinieri: calci, pugni e spintoni. I militari, infatti, avevano maturato il sospetto che il ferimento fosse da ricondurre a pregressi screzi tra i due ragazzi, riferibili all'uso di sostanze stupefacenti.