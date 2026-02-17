Catania controlli serrati nel cuore della città | denunce e sanzioni dei Carabinieri

I Carabinieri di Catania hanno avviato controlli intensi nel centro città dopo aver ricevuto segnalazioni di attività illecite da parte dei residenti. Durante la mattinata, i militari della stazione di Piazza Dante e il Nucleo Operativo hanno fermato diversi cittadini e controllato negozi e veicoli. Sono state elevate sanzioni a chi non rispettava le norme, e alcune persone sono state denunciate per irregolarità. Un’operazione che ha portato a risultati concreti in un'area molto frequentata.

Operazione coordinata per sicurezza e legalità. Mattinata di controlli nel centro di Catania, dove i militari della Stazione Carabinieri di Catania Piazza Dante, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia, hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo del territorio. L'intervento è stato pianificato con l'obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa, garantire il rispetto del Codice della Strada, tutelare la sicurezza dei cittadini e reprimere fenomeni irregolari, tra cui l'attività dei parcheggiatori abusivi nelle principali piazze e aree di sosta cittadine. Controlli nel cuore della città. Tre denunce per alcol e armi Nelle ultime settimane, i controlli nelle zone centrali hanno portato a tre denunce per possesso di alcol e armi.