Il ministero ha destinato 242mila euro a Roma per la realizzazione di un nuovo polo dedicato all'infanzia. Il progetto prevede l'acquisto di arredi innovativi e sperimentali, destinati a migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli. La cifra ricevuta rappresenta il finanziamento complessivo destinato a questa iniziativa, che coinvolge le strutture pubbliche e private presenti nella zona. Sono ancora in corso le procedure per l'avvio dei lavori.

Arredi innovativi e sperimentali del valore di 242mila euro. Tanto vale il finanziamento del Governo, che il Comune ha vinto attraverso un bando e che saranno destinati al nuovo polo dell’infanzia 06 anni, che ha visto la riqualificazione e unione della scuola Sempione e del nido La Nave: i lavori si sono conclusi alla fine del 2025 e il servizio è già stato visitato dal ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. "L’aggiudicazione di questo bando ci consente di ricevere risorse per fornire di arredi didattici pensati per sviluppare una didattica innovativa e laboratoriale attraverso la realizzazione di spazi educativi mirati, destinati alla fascia di età 0-6 anni – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi da Roma per il nuovo polo dell’infanzia

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