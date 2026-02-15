L’opera in Jazz La stella di Danilo Rea a Foligno
Un progetto speciale che incrocia la forza evocativa delle arie d’opera e l’improvvisazione jazz inaugura in grande stile la stagione 2026 degli Amici della Musica. Stasera alle 21 all’Auditorium San Domenico arriva infatti, attesissimo il pianista Danilo Rea (foto sopra), icona del jazz italiano e internazionale che proporrà a Foligno lo spettacolo che tanto successo ha avuto in varie parti del mondo: “ L’Opera in jazz ”, un recital piano solo, dove l’improvvisazione - di cui è indiscusso maestro – incontrerà l’opera lirica, per reinterpretare in chiave jazzistica le più celebri arie e i brani strumentali del melodramma italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Da Francesco Cafiso a Danilo Rea: al via la Rassegna Jazz alla Sala Laudamo
La Rassegna Jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina propone un percorso musicale che coinvolge artisti di talento, come Francesco Cafiso e Danilo Rea.
Amici della Musica. Debutto con Danilo Rea
Gli Amici della Musica di Foligno aprono la loro 46ª stagione con un grande debutto: Danilo Rea.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L’opera in Jazz La stella di Danilo Rea a Foligno; Il jazz di Danilo Rea apre la 46esima stagione degli Amici della Musicamario guidi,; Luglio alla Cavea del Maggio Musicale tra opera, cinema, jazz d'autore e due serate con Stefano Massini; Danilo Rea all’Auditorium San Domenico di Foligno con L’opera in jazz.
Danilo Rea inaugura la stagione degli Amici della musica: a Foligno ‘L’opera in jazz’Sarà il jazz di Danilo Rea ad aprire la 46esima stagione concertistica degli Amici della musica di Foligno. Domenica 15 febbraio l’zuditorium San Domenico ospiterà L’opera in jazz, progetto di success ... umbria24.it
Danilo Rea all’Auditorium San Domenico di Foligno con L’opera in jazzDomenica 15 febbraio alle ore 21.00 Danilo Rea inaugurerà la stagione concertistica dell’Auditorium San Domenico di Foligno (PG), con L’opera in jazz ... agrpress.it
Il jazz di Danilo Rea apre la Stagione 2026 degli Amici della Musica di Foligno #tuttoggi #ComunicatiStampa #CulturaSpettacolo #Foligno #danilorea #evidenza #foligno #jazz #scoop | http://ow.ly/y3Eq106uxtE facebook
Danilo Rea inaugura la stagione degli Amici della musica: a Foligno 'L’opera in jazz' x.com