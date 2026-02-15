L’opera in Jazz La stella di Danilo Rea a Foligno

Un progetto speciale che incrocia la forza evocativa delle arie d’opera e l’improvvisazione jazz inaugura in grande stile la stagione 2026 degli Amici della Musica. Stasera alle 21 all’Auditorium San Domenico arriva infatti, attesissimo il pianista Danilo Rea (foto sopra), icona del jazz italiano e internazionale che proporrà a Foligno lo spettacolo che tanto successo ha avuto in varie parti del mondo: “ L’Opera in jazz ”, un recital piano solo, dove l’improvvisazione - di cui è indiscusso maestro – incontrerà l’opera lirica, per reinterpretare in chiave jazzistica le più celebri arie e i brani strumentali del melodramma italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli Amici della Musica di Foligno aprono la loro 46ª stagione con un grande debutto: Danilo Rea.

