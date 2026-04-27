A Portonovo, la richiesta di ombrelloni stagionali ha superato le disponibilità, portando a un esaurimento completo. La stagione balneare non è ancora ufficialmente iniziata, ma la domanda di spazi sulla spiaggia è già molto alta. I prezzi per alcuni ombrelloni arrivano a raggiungere i 3.000 euro, mentre le prenotazioni sono state chiuse da tempo. La situazione ha attirato l’attenzione di operatori e visitatori.

ANCONA La stagione non è ancora ufficialmente iniziata, ma la febbre da Portonovo è già altissima. Tanto che gli ombrelloni stagionali sono già sold out da un pezzo. Tutti i clienti degli anni scorsi hanno infatti confermato la loro presenza anche per la prossima estate. Guai a lasciare l’ombrellone nella cornice del Conero. Ma niente panico: per chi volesse godere del mare cristallino rimangono le postazioni giornaliere messe a disposizione dai singoli stabilimenti. Per la serie: la bellezza è un diritto di tutti. I prezzi? In linea con quelli dello scorso anno, con picchi tra i 50 e i 55 euro per avere un ombrellone e due lettini durante il periodo dell’altissima stagione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Portonovo, febbre da baia. Esauriti gli ombrelloni stagionali: si paga fino a 3mila euro

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