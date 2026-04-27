Oggi Portonovo si presenta come durante il periodo di massimo afflusso, con il parcheggio che causa lunghe code e diverse proteste tra i visitatori. Il bel tempo e le temperature nella norma stagionale hanno portato molte persone nella zona, creando un sovraffollamento che ha rallentato il traffico e generato disagi. La modifica temporanea alla viabilità del parcheggio ha contribuito a creare questo caos, simile a quello delle festività di metà agosto.

Complice il bel tempo e le temperature tornate sulla media stagionale, ieri Portonovo era come a Ferragosto. Già dalle prime ore del mattino i due parcheggi comunali, che sino al primo maggio sono incustoditi, erano al completo e per l’ora di pranzo, pieno anche il parcheggio privato davanti al ristorante Emilia. Locali da tutto esaurito, nessuno escluso, con tanti anconetani ma soprattutto tantissimi turisti. Portonovo sta diventando ogni giorno di più la meta preferita di umbri, toscani e romagnoli che hanno scoperto questo luogo stupendo raggiungibile facilmente con una o due ore di auto. E le auto hanno rappresentato il vero problema...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portonovo è come a Ferragosto. Il cambio di viabilità al parcheggio crea un tappo: code e proteste

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