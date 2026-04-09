Il parcheggio presso l’ospedale San Matteo presenta numerosi problemi. La sbarra si solleva solo quando si libera un posto, creando code di automobili in attesa. La sosta selvaggia è frequente, rendendo difficile trovare un posto disponibile. Per chi deve iniziare il turno pomeridiano, lasciare l’auto diventa spesso un’operazione complicata e lunga. La situazione si ripete quotidianamente, determinando disagio tra i visitatori e i dipendenti.

La sbarra del parcheggio che si alza solo quando si libera un posto e auto in coda. Lasciare la vettura al San Matteo per iniziare il turno di lavoro pomeridiano è un miraggio. Esasperati da una situazione che si trascina da anni, ieri mattina i sindacalisti Uil, insieme a diversi dipendenti del policlinico, hanno organizzato un presidio di protesta all’ingresso dell’area di sosta di Strada Campeggi. "Siamo di fronte a un fallimento – dicono Carlo Barbieri (Uil Pavia), Andrea Galeppi (UilFp Pavia) e Giulietta Siciliano (Uil Pensionati Pavia) –. Dopo anni di annunci, la realtà è fatta di traffico congestionato e totale assenza di pianificazione reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parcheggio è un miraggio. Sosta selvaggia e code: "Un silos al San Matteo"

Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: “Problema di pubblica sicurezza”Pavia, 8 aprile 2026 – Presidio di protesta questa mattina al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo organizzato da UilFp, Uil pensionati e...

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Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: Problema di pubblica sicurezzaDal 2017 a oggi si sono susseguiti annunci di decisioni definite risolutive, che sono rimaste solo sulla carta. Il risultato è un parcheggio per dipendenti e visitatori che spesso è tutto occupato c ... ilgiorno.it

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