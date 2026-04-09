Il parcheggio è un miraggio Sosta selvaggia e code | Un silos al San Matteo
Il parcheggio presso l’ospedale San Matteo presenta numerosi problemi. La sbarra si solleva solo quando si libera un posto, creando code di automobili in attesa. La sosta selvaggia è frequente, rendendo difficile trovare un posto disponibile. Per chi deve iniziare il turno pomeridiano, lasciare l’auto diventa spesso un’operazione complicata e lunga. La situazione si ripete quotidianamente, determinando disagio tra i visitatori e i dipendenti.
La sbarra del parcheggio che si alza solo quando si libera un posto e auto in coda. Lasciare la vettura al San Matteo per iniziare il turno di lavoro pomeridiano è un miraggio. Esasperati da una situazione che si trascina da anni, ieri mattina i sindacalisti Uil, insieme a diversi dipendenti del policlinico, hanno organizzato un presidio di protesta all’ingresso dell’area di sosta di Strada Campeggi. "Siamo di fronte a un fallimento – dicono Carlo Barbieri (Uil Pavia), Andrea Galeppi (UilFp Pavia) e Giulietta Siciliano (Uil Pensionati Pavia) –. Dopo anni di annunci, la realtà è fatta di traffico congestionato e totale assenza di pianificazione reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: “Problema di pubblica sicurezza”Pavia, 8 aprile 2026 – Presidio di protesta questa mattina al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo organizzato da UilFp, Uil pensionati e...
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Temi più discussi: Il parcheggio è un miraggio. Sosta selvaggia e code: Un silos al San Matteo; Pavia, parcheggiare al San Matteo? Una missione impossibile: protesta in Strada Campeggi; Posteggi nel caos al San Matteo la protesta della Uil in strada Campeggi; Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: Problema di pubblica sicurezza.
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