ospedale non aumenta il costo del parcheggio ma resta il nodo delle code

All’ospedale Papa Giovanni XXIII il prezzo del parcheggio non cambia: si pagherà ancora un euro fino a mezz’ora. Tuttavia, ci sono ancora problemi con le code, soprattutto nelle ore di punta. La direzione dell’ospedale sta cercando soluzioni per velocizzare il flusso delle auto e ridurre i disagi per i pazienti e i visitatori.

LA SOSTA. Al Papa Giovanni XXIII il parcheggio costerà ancora un euro fino a 30 minuti. Si cerca una soluzione per migliorare i flussi delle auto nelle ore di punta. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il tema dei parcheggi continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti della viabilità. Gli stalli sono spesso saturi, soprattutto nelle ore di punta e nei giorni festivi, con code agli ingressi in attesa che si liberi un posto. Una criticità che si trascina da anni e che si riflette sull’intero quadrante della Trucca. Da tempo l’ospedale è impegnato in un confronto con il Comune per individuare una soluzione, anche di carattere viabilistico, in grado di migliorare i flussi di traffico e ridurre le interferenze tra accesso al parcheggio e circolazione urbana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

