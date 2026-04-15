Esquilino si tinge di colori | nasce il contest per Alberto Ziveri

Domenica 10 maggio, i giardini di Piazza Vittorio Emanuele II nel quartiere Esquilino saranno teatro di un evento dedicato all’arte urbana. Si tratta di Visioni Urbane, un contest di pittura e disegno all’aperto che coinvolgerà artisti e appassionati. La manifestazione porta l’arte fuori dai luoghi ufficiali e nelle strade del quartiere, offrendo uno spazio di espressione diretta e partecipata.

L’arte si sposta dai contesti istituzionali alle strade del quartiere Esquilino, dove domenica 10 maggio i giardini di Piazza Vittorio Emanuele II ospiteranno Visioni Urbane, un contest di pittura e disegno all’aperto. L’iniziativa, che inizierà alle ore 7.30 presso l’area attrezzata dei giardini Nicola Calipari, nasce per celebrare la memoria di Alberto Ziveri attraverso una competizione aperta a professionisti e amatori, con l’obiettivo di restituire la dimensione estetica del territorio alla collettività. Il progetto è frutto della sinergia tra Piazza Vittorio Aps, associazione di promozione sociale radicata nel quadrante, Palazzo Merulana e l’associazione DMO Esquilino Comunità, con il sostegno ufficiale della Fondazione ENPAM e della Presidenza dell’Assemblea Capitolina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esquilino si tinge di colori: nasce il contest per Alberto Ziveri Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata... Il cielo di Verona si tinge dei colori paralimpici per un debutto storico(askanews) — Un sorvolo inclusivo ha accompagnato l’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.