il cielo di verona si tinge dei colori paralimpici per un debutto storico

Il cielo di Verona si è colorato con i toni dei colori paralimpici durante l'apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un sorvolo inclusivo è stato effettuato per l'evento, segnando un momento di rappresentanza visiva per le competizioni che si svolgono quest'anno. La cerimonia ha visto questa esibizione aerea come parte delle celebrazioni ufficiali.

( a skanews) — Un sorvolo inclusivo ha accompagnato l’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I piloti con disabilità del Wefly! Team e dell’associazione Ali per Tutti hanno effettuato un passaggio sopra l’Arena di Verona con fumi verde, blu e rosso, i colori del Comitato Paralimpico Internazionale. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto L’iniziativa ha segnato un momento simbolico della cerimonia inaugurale, nell’anno del 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati nel 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia. Per la prima volta l’apertura dell’evento è stata accompagnata dal sorvolo di una pattuglia composta da piloti paraplegici e tetraplegici, in un omaggio allo sport paralimpico e ai circa 600 atleti e atlete in gara provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

