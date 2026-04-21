Tra cielo e terra L’organo secondo Serassi a Urgnano gran finale con Davide Pozzi

Si è conclusa a Urgnano la terza edizione di “Tra cielo e terra. L’organo secondo...”, con il concerto di Davide Pozzi. L’evento si è svolto presso una chiesa locale, coinvolgendo il pubblico in un’esibizione dedicata all’organo secondo Serassi. La serata ha rappresentato il momento finale della rassegna, che ha visto diversi appuntamenti dedicati a questo strumento musicale.

Terzo e conclusivo appuntamento della terza edizione di “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”, la rassegna di concerti promossa dalla Parrocchia di Urgnano e affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli, nata due anni fa per valorizzare il grandioso strumento a due tastiere costruito da Giuseppe II Serassi nel 1798. Il compito di intrattenere il pubblico con la persuasiva arte dell’interpretazione è stato affidato stavolta a Davide Pozzi, milanese, che giovedì 23 aprile (con inizio alle 20.45) nella Chiesa parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso si cimenterà in un programma vario e accattivante, dal titolo “Escursione nel Barocco tedesco”, in cui si alterneranno brani di area germanica costruiti secondo le dotte regole del contrappunto e dell’imitazione canonica con altri dalla forma più libera ed estroversa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: “Vecchia e Nuova Creazione”, a Urgnano concerto in prima assoluta pensato per l’organo Serassi Bicentenario dell’organo Serassi: a Feletto un viaggio tra i maestriIl Comune di Feletto festeggia i duecento anni dell’organo Serassi con un concerto speciale che si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, presso... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L’escursione nel barocco tedesco chiude la rassegna sull’organo Serassi; L'organista Davide Pozzi a Urgnano per il terzo e conclusivo concerto della rassegna Tra cielo e terra. L'organo secondo Serassi. Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi, a Urgnano gran finale con Davide PozziL’organista milanese conclude la terza edizione della rassegna giovedì 23 aprile alle 20.45 alla chiesa parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso. In programma, una selezione di brani del Barocco tedesco, ... bergamonews.it