Porta Romana raccolta firme per un’assemblea straordinaria

Nel quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno, si è avviata una raccolta firme per chiedere un’assemblea straordinaria. La richiesta arriva a circa due mesi dalla tradizionale Quintana di luglio. La situazione nel sestiere è caratterizzata da un’atmosfera vivace e movimentata, con i residenti coinvolti in questa iniziativa. La mobilitazione si inserisce in un periodo di particolare fermento nella zona.

Ascoli Piceno, 27 aprile 2026 – Nel sestiere di Porta Romana, a poco più di due mesi dalla Quintana di luglio, il clima è piuttosto effervescente. A catalizzare l’attenzione è l’iniziativa promossa da Stefano Volponi, componente del comitato ed ex candidato caposestiere alle ultime elezioni, che insieme a un gruppo di associati ha avviato e concluso una raccolta firme per richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria. Le adesioni, 51 in totale, testimoniano la volontà concreta di aprire un confronto su un tema ritenuto centrale: il diritto di voto all’interno dell’associazione. Nel mirino c’è l’articolo 8.4 dello statuto, che oggi prevede un’anzianità minima di tre mesi per poter esercitare il voto attivo e passivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta Romana, raccolta firme per un’assemblea straordinaria Notizie correlate Amici della Pizza Milano: la vera pizza romana sottile e croccante in zona Porta RomanaIn via Anfossi, zona Porta Romana, si cela un tempio della pizza sottilissima che da anni catalizza l’attenzione degli amanti della vera tradizione... Leggi anche: Santa Francesca Romana, apertura straordinaria del Monastero. Accade una volta all’anno Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Porta Romana, raccolta firme per un’assemblea straordinaria; Milano, dal 21 al 26 aprile Porta Romana si illumina con la 'Sintesi di quartiere'; Roma. Consegnate in Campidoglio le firme per lo stop ai rapporti con Israele. Firenze, a Porta Romana 100 firme per riavere i giochi del giardinoOltre cento firme per chiedere al Comune il ripristino dei giochi al parco Le Scuderie di Porta Romana, dopo che quasi la metà di essi è stata tolta per far spazio a un cantiere. Si tratta di un ... corrierefiorentino.corriere.it Riepiloghiamo tutte le squadre che hanno partecipato al Sunshine Power Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane IV°Memorial Dott. Michele Aliboni! 52° posto PORTA ROMANA Here's a recap of all the teams that participated in the Sunshine Pow - facebook.com facebook