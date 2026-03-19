Amici della Pizza Milano | la vera pizza romana sottile e croccante in zona Porta Romana

In via Anfossi, nella zona di Porta Romana a Milano, si trova un locale dedicato alla pizza romana autentica, sottile e croccante. Da anni, questo ristorante attira clienti desiderosi di assaporare la vera tradizione della pizza romana nel cuore della città. La pizzeria è conosciuta per la sua specialità e la qualità delle sue preparazioni.

In via Anfossi, zona Porta Romana, si cela un tempio della pizza sottilissima che da anni catalizza l’attenzione degli amanti della vera tradizione romana nel capoluogo lombardo. Amici della Pizza rappresenta un’alternativa decisa alla tendenza napoletana che domina la scena milanese, proponendo una sfoglia croccante e friabile che ricorda più un foglio di carta che il classico cornicione gonfio. Qui la filosofia è chiara: massima digeribilità, massima estensione, minimo spessore. Una scelta coraggiosa in una città dove la pizza alta fa ancora scuola, ma che ha conquistato un pubblico fedele e sempre più nutrito. Un locale senza fronzoli ma con sostanza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Amici della Pizza Milano: la vera pizza romana sottile e croccante in zona Porta Romana Articoli correlati Leggi anche: Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud: sottile, leggera, croccante come la pizza siciliana di un tempo Pizza Day: come fare la romana in tegliaOgni 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day, una data scelta per onorare Sant’Antonio Abate, il protettore dei fornai e dei pizzaioli. Contenuti e approfondimenti su Amici della Pizza Argomenti discussi: Treviso – Fior di Citta’ dall’ 11 al 17 aprile; Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica Gentili.