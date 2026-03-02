Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Il 9 marzo, in occasione della festa di Santa Francesca Romana, il Monastero delle Oblate apre eccezionalmente al pubblico. Questa apertura straordinaria avviene una volta all’anno e permette ai visitatori di entrare in un luogo di fede e arte che normalmente non è accessibile. L’evento è rivolto a chi desidera scoprire più da vicino la storia e gli spazi di questo monastero.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de' Specchi Gli amanti dell'arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l'anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest'oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Il Monastero delle Oblate si trova in pieno centro a Roma, nel rione Campitelli.