Ponzone piange Michele Tamburrano | addio a un pilastro della comunità

La comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è stretta intorno al ricordo di Michele Tamburrano, morto improvvisamente all’età di 75 anni durante la celebrazione pasquale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra i residenti, che si sono ritrovati per rendere omaggio a una figura considerata un punto di riferimento locale. La cerimonia di addio si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con la partecipazione di molti cittadini.

La comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75 anni proprio durante la celebrazione della Pasqua. Il cordoglio che ha investito la frazione è emerso con forza nelle ore successive alla sua morte, manifestandosi attraverso un commiato avvenuto mercoledì pomeriggio nel territorio locale. Il defunto era una presenza costante e familiare per tutti gli abitanti della zona. La sua quotidianità lo vedeva spesso camminare lungo la via Provinciale o trovarsi nei pressi dei punti di ritrovo del paese, come i bar locali, dove non mancava mai di dedicare del tempo al confronto con i conoscenti o di fermarsi nei piccoli esercizi commerciali della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunità Addio a Stefano Vassalli: il Tigullio piange un pilastro del calcioIl mondo del calcio ligure si ferma per piangere la scomparsa di Stefano Vassalli, figura storica tra i pali e sulle panchine della regione. Meloni: “Grazie ai Vigili del Fuoco, pilastro della comunità”“Impegnati in ogni scenario di emergenza, in attività di soccorso alle popolazioni e in operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi, ogni...