Il ' militante ignoto' piange Bossi | Ora cambiamo simbolo

Da agi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un militante leghista di lunga data, conosciuto come il 'militante ignoto', ha espresso emozioni di tristezza per la scomparsa di Bossi e ha annunciato un cambio di simbolo del movimento. Bossi, fondatore della Lega, è stato riconosciuto per aver creato il partito con l’obiettivo di tutelare gli interessi del Nord. Il leghista, che era presente a molte feste e raduni, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni pubbliche.

AGI - " Umberto Bossi ha creato la  Lega  per tutelare gli  interessi del Nord ".    Lui è il " militante ignoto ", il  leghista  della prima ora, fino a poco tempo fa presente a ogni festa e ogni raduno.  Elio Fagioli, classe 1946,  pensionato di Saronno, dà del tu a ogni big di  via Bellerio, dal segretario in giù. Il militante ignoto ricorda Bossi . Nel  partito  è un'istituzione, da anni è soprannominato appunto " militante ignoto ", dal  decalogo del militante leghista, coniato da  Giancarlo Giorgetti  nella prima decade degli anni Duemila. Al telefono, provato dalla perdita di  Umberto Bossi, Fagioli ricorda il  fondatore del Carroccio  e parla di quale direzione, secondo lui, la 'sua'  Lega  dovrebbe prendere, ora. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Il 'militante ignoto' piange Bossi: "Ora cambiamo simbolo"

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