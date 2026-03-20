Un militante leghista di lunga data, conosciuto come il 'militante ignoto', ha espresso emozioni di tristezza per la scomparsa di Bossi e ha annunciato un cambio di simbolo del movimento. Bossi, fondatore della Lega, è stato riconosciuto per aver creato il partito con l’obiettivo di tutelare gli interessi del Nord. Il leghista, che era presente a molte feste e raduni, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni pubbliche.

AGI - " Umberto Bossi ha creato la Lega per tutelare gli interessi del Nord ". Lui è il " militante ignoto ", il leghista della prima ora, fino a poco tempo fa presente a ogni festa e ogni raduno. Elio Fagioli, classe 1946, pensionato di Saronno, dà del tu a ogni big di via Bellerio, dal segretario in giù. Il militante ignoto ricorda Bossi . Nel partito è un'istituzione, da anni è soprannominato appunto " militante ignoto ", dal decalogo del militante leghista, coniato da Giancarlo Giorgetti nella prima decade degli anni Duemila. Al telefono, provato dalla perdita di Umberto Bossi, Fagioli ricorda il fondatore del Carroccio e parla di quale direzione, secondo lui, la 'sua' Lega dovrebbe prendere, ora. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il 'militante ignoto' piange Bossi: "Ora cambiamo simbolo"

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