ponti culturali la diaspora emiliano romagnola negli stati uniti

Un nuovo studio analizza la presenza delle comunità emiliano-romagnole negli Stati Uniti, evidenziando come queste siano integrate nelle società locali e contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione di origine che dei territori di insediamento. La ricerca sottolinea il ruolo di queste comunità come ponti culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, dimostrando la loro presenza attiva e radicata all’estero.

“Le numerose comunità emiliano-romagnole presenti nel mondo (.) sono parte integrante della società regionale e una risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento”. Questa dichiarazione programmatica del candidato Michele De Pascale, oggi Presidente della Giunta regionale, è espressione di una visione istituzionale che viene da lontano e che ha ancora oggi, a distanza di cinquant’anni dalla sua istituzione, il proprio fulcro nella Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Del valore (non soltanto in termini di posizionamento internazionale, pure economico) che può...🔗 Leggi su Formiche.net

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