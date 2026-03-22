Ponte Bonaparte Riapre la ciclabile chiusa per i lavori

La ciclabile tra Altea Trini e il ponte Napoleone Bonaparte è stata riaperta dopo alcuni giorni di chiusura. La chiusura era stata necessaria in occasione dei lavori di spostamento della fibra, che si sono svolti nel periodo precedente. Ora il passaggio è stato ripristinato e la circolazione dei ciclisti può riprendere normalmente. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Riapre il passaggio tra la ciclabile Altea Trini e il ponte Napoleone Bonaparte, chiuso nei giorni scorsi in concomitanza con l’avvio dei lavori per lo spostamento della fibra legati al cantiere del ponte. Una notizia attesa da ciclisti e pedoni, che negli ultimi giorni avevano dovuto fare i conti con l’interruzione di un collegamento strategico tra le due sponde della città. A confermarlo è stata l’amministrazione comunale, spiegando che le operazioni sulla fibra non richiedono più, allo stato attuale, la chiusura del percorso. Il collegamento è quindi tornato pienamente fruibile, restituendo continuità a uno degli assi principali della mobilità dolce lodigiana, utilizzato sia per gli spostamenti quotidiani sia per il tempo libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte Bonaparte. Riapre la ciclabile chiusa per i lavori Articoli correlati Leggi anche: Lavori per la ciclabile tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio Lavori sulla pista ciclabile, chiusa la provinciale 38 a San Giovanni PersicetoDal 12 al 31 gennaio 2026 il tratto della strada provinciale 83 compreso tra via Cento e via Romitta sarà chiuso al transito in entrambi i sensi di... Approfondimenti e contenuti su Ponte Bonaparte Argomenti discussi: Ponte Bonaparte. Riapre la ciclabile chiusa per i lavori. Lodi: ciclabile Altea Trini, riapre il passaggio al ponte Napoleone Bonaparte (2)L'Amministrazione guarda però a un miglioramento complessivo della viabilità ciclopedonale. Nei prossimi giorni, in accordo con AIPO, ... agenzianova.com Chiude il ponte Bonaparte: fino a settembre rivoluzione nella viabilità a LodiCon l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della sponda sinistra dell’Adda contro le piene transito vietato sul manufatto storico: la mappa di tutte le modifiche alla circolazione stradale ... msn.com