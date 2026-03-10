Milan-Inter che tensione nei minuti finali | la ricostruzione degli ultimi istanti del derby

Nel derby tra Milan e Inter, i minuti finali sono stati caratterizzati da una forte tensione, con i membri dello staff rossonero coinvolti in dialoghi intensi. Un nuovo episodio di 'BordoCam' mostra le conversazioni e i movimenti degli uomini del Milan mentre si avvicinavano al termine della partita, offrendo uno sguardo esclusivo sugli ultimi momenti di una sfida molto sentita.

Il derby tra Milan e Inter continua a raccontare nuovi retroscena anche dopo il triplice fischio. Nell'ultimo episodio di 'BordoCam' sono stati ricostruiti i minuti finali della sfida di San Siro, mostrando da vicino le decisioni prese da Massimiliano Allegri e le reazioni della panchina rossonera durante l'assalto nerazzurro. Nel momento più delicato della partita, con l'Inter proiettata in avanti alla ricerca del pareggio, Allegri decide di cambiare assetto tattico. Con l'ingresso di Fullkrug il tecnico rossonero comunica alla squadra il passaggio a un più prudente 5-4-1, scelta pensata per proteggere il risultato negli ultimi minuti.