Pompei la fuga di due vittime dell’eruzione rivive grazie all’Ia
A Pompei, due vittime dell’eruzione del 79 dopo Cristo sono state ricostruite attraverso un’innovativa applicazione di intelligenza artificiale. La tecnologia digitale permette di rappresentare con precisione dettagliata gli eventi di quel giorno, offrendo una rivisitazione storica basata su dati e immagini generate al computer. La ricostruzione mira a fornire un quadro più chiaro di ciò che accadde, utilizzando strumenti tecnologici moderni per rivivere un passato antico.
Una ricostruzione digitale del passato che incontra il futuro. A Pompei l’intelligenza artificiale ricostruisce quanto accaduto nel 79 dopo Cristo. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Pompei, la fuga di due vittime dell’eruzione rivive grazie all'Ia
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