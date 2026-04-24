Polo SNA Calabria lancia due corsi su sanità e IA a maggio

A maggio, il Polo SNA Calabria annuncia l’avvio di due nuovi corsi, uno dedicato alla contabilità sanitaria e l’altro sull’intelligenza artificiale. I percorsi formativi sono rivolti a professionisti del settore e prevedono lezioni e sessioni pratiche. La proposta si inserisce nell’offerta formativa della struttura, con l’obiettivo di aggiornare le competenze dei partecipanti su temi di attualità nel campo sanitario e tecnologico.

Polo SNA Calabria, a maggio due nuovi corsi su contabilità sanitaria e intelligenza artificiale. Il Polo SNA Calabria amplia la propria offerta formativa con due nuovi corsi rivolti al personale della Pubblica Amministrazione regionale, dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale. L’annuncio arriva dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, che ha già informato gli enti interessati affinché possano coinvolgere il proprio personale. “Nel mese di maggio il Polo SNA Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Polo SNA Calabria lancia due corsi su sanità e IA a maggio Notizie correlate Polo SNA Calabria: al via la formazione 2026Il Polo SNA Calabria apre la programmazione 2026: formazione avanzata per una Pubblica Amministrazione più competente Rafforzare le competenze per... Polo Sna Calabria, al via il piano formativo 2026: come iscriversiL'europarlamentare Giusi Princi: "Corsi all’avanguardia per allineare la Calabria ai grandi standard europei". Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Reggio, 400 iscritti al primo corso 2026 del Polo SNA Calabria voluto fortemente da Giusi Princi. Polo SNA Calabria, Giusi Princi: A maggio due nuovi corsi dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’intelligenza artificialeNel mese di maggio il Polo SNA Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’inte ... ilmetropolitano.it Reggio, 400 iscritti al primo corso 2026 del Polo SNA Calabria voluto fortemente da Giusi PrinciGrande successo per il corso Principi di Management Pubblico, primo appuntamento dell’offerta formativa 2026 del Polo SNA Calabria, che ha registrato un’ampia adesione con circa 400 iscritti. Consi ... strettoweb.com