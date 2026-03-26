Polo SNA Calabria | al via la formazione 2026

Il Polo SNA Calabria ha annunciato l'inizio delle attività di formazione per il 2026, con l'obiettivo di offrire percorsi di aggiornamento rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. La programmazione prevede corsi di livello avanzato destinati a migliorare le competenze del personale pubblico. L'iniziativa coinvolge vari enti e si svolge nell'arco dell'anno, con date e dettagli ancora da definire.

Il Polo SNA Calabria apre la programmazione 2026: formazione avanzata per una Pubblica Amministrazione più competente. Rafforzare le competenze per migliorare la qualità dei servizi pubblici: è con questa missione che il Polo SNA Calabria inaugura ufficialmente la programmazione formativa del 2026. A partire da aprile, dirigenti e personale delle amministrazioni e degli enti del territorio regionale potranno accedere a percorsi di alta formazione progettati per elevare capacità gestionali, tecniche e strategiche. L’annuncio arriva dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria, che sottolinea come l’offerta 2026 sia costruita per rispondere alle esigenze reali della macchina amministrativa e per accompagnare la trasformazione dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Polo SNA Calabria: al via la formazione 2026 Articoli correlati Ex Frecciarossa, ecco City4: cinema, food, polo sanitario e formazione. Così rinasce il polo di via SostegnoPresentato il piano di rilancio: addio al vecchio modello di centro commerciale, la struttura diventa un hub di servizi. Al Polo didattico di Grottaminarda l'Open Day per la formazione degli infermieri e dei logopedisti del futuroPorte aperte al Polo didattico di Grottaminarda per l’Open Day delle Professioni sanitarie.