La polizia di Casapulla ha evitato il peggio questa mattina, quando un uomo di 43 anni ha tentato di togliersi la vita. Gli agenti sono intervenuti in tempo, riuscendo a salvarlo e a portarlo in salvo. La vicenda si è svolta in pochi minuti, ma la tensione è stata alta. Ora l’uomo si trova sotto assistenza, mentre si indaga sulle cause che lo hanno spinto a compiere quel gesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha salvato dal suicidio un uomo di 43 anni residente a Casapulla, nel Casertano. Agli agenti l’uomo, sposato e padre di due figli, ha raccontato di vivere una situazione economica difficile e di aver pensato di farla finita. I poliziotti lo hanno convinto a desistere. L’intervento è avvenuto in seguito ad una telefonata arrivata alla Sala Operativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, fatta dall’uomo stesso durante la quale aveva confessato di predisposto un pericoloso congegno domestico con l’utilizzo di una stufa a gas. L’operatore ha subito avviato un’attività di ascolto e mediazione telefonica con l’uomo, ottenendo così le informazioni necessarie per capire la sua residenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - E' in difficolta economiche e tenta suicidio: 43enne salvato dai poliziotti

