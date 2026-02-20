Tenta il suicidio ingerendo delle pillole poi picchia medici e poliziotti | 34enne arrestato a Marcianise

A Marcianise, un uomo di 34 anni ha tentato il suicidio ingerendo pillole e ha aggredito medici e agenti di polizia. La causa è il suo allontanamento dal domicilio, dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo ora si trova in carcere, mentre gli agenti stanno ricostruendo la vicenda. La sua vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

L'uomo, che era ristretto agli arresti domiciliari, ha rimosso il braccialetto elettronico ed è fuggito, ma è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

