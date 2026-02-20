Tenta il suicidio ingerendo delle pillole poi picchia medici e poliziotti | 34enne arrestato a Marcianise

A Marcianise, un uomo di 34 anni ha tentato il suicidio ingerendo pillole e ha aggredito medici e agenti di polizia. La causa è il suo allontanamento dal domicilio, dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo ora si trova in carcere, mentre gli agenti stanno ricostruendo la vicenda. La sua vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.