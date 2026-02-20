Tenta il suicidio ingerendo delle pillole poi picchia medici e poliziotti | 34enne arrestato a Marcianise
A Marcianise, un uomo di 34 anni ha tentato il suicidio ingerendo pillole e ha aggredito medici e agenti di polizia. La causa è il suo allontanamento dal domicilio, dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo ora si trova in carcere, mentre gli agenti stanno ricostruendo la vicenda. La sua vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.
L'uomo, che era ristretto agli arresti domiciliari, ha rimosso il braccialetto elettronico ed è fuggito, ma è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Accoltella la ex e poi tenta il suicidio: arrestato 33enne a Caserta
Leggi anche: Caserta, accoltella l’ex fidanzata e poi tenta il suicidio: arrestato 33enneVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Omicidio di Bovisio Masciago: Stella Boggio condannata per la morte del fidanzato, ricoverata dopo tentato suicidioDopo l’omicidio del compagno e la condanna a 21 anni, Stella Boggio tenta il suicidio: il dramma di una vicenda di violenza domestica in Brianza. notizie.it
Stella Boggio tenta il suicidio dopo la condanna a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna: ricoverata in ospedaleLa sentenza era arrivata poche ore prima. Poi, nella notte, il gesto estremo. Stella Boggio, 34 anni, condannata il 4 febbraio a 21 anni di carcere ... msn.com
«La mia ragazza mi vuole lasciare». Ragazzo tenta il suicidio a Roma: salvato dalla polizia quando si stava per lanciare dal balcone - facebook.com facebook
#accoltella la ex, poi tenta il suicidio: 33enne arrestato per tentato #femminicidio. La lite perché lei lo aveva lasciato x.com