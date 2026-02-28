Torino segue da terrazzo di casa un furto su un' auto e fa arrestare l' autore

Un residente di Torino ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto un uomo sospetto dal proprio terrazzo. L’uomo, con uno zaino, cappellino e occhialini scuri, si è avvicinato a un’auto parcheggiata e ha aperto il bagagliaio. La chiamata ha portato all’arresto dell’autore del tentato furto. L’intervento è avvenuto poco dopo la segnalazione.

Aveva notato un uomo aggirarsi in modo sospetto dall’alto del suo terrazzo e non ha temporeggiato nell’avvisare il 112 appena ha notato che lo stesso, con alle spalle uno zaino e munito di cappellino e occhialini scuri, aveva appena aperto il bagagliaio di un’autovettura lì parcheggiata. Così i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino sabato pomeriggio sono arrivati in pochi minuti in Corso Matteotti e lo hanno fermato. In mano, l’uomo – un italiano senza fissa dimora di 48 anni – teneva stretto un beauty case a fiori con all’interno profumi e prodotti per il makeup. Nello zaino, invece, alcune sciarpe da donna della Juventus. Tutto materiale di cui l’uomo non era in grado di giustificarne il possesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

