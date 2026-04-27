Polizia in lutto scompare a 38 anni un agente | stroncato da un malore prima del turno di lavoro

Un agente di 38 anni è deceduto improvvisamente prima del turno di lavoro a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente tra le forze dell'ordine, provocando sgomento e dolore tra i colleghi. La polizia locale di Rimini si trova ora a fare i conti con questa perdita repentina. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono stati sufficienti a salvarlo.

Un malore improvviso, la corsa disperata dei soccorsi e una notizia che in poche ore ha fatto il giro delle stanze della Questura di Rimini, lasciando sgomento e dolore. È morto a soli 38 anni Francesco Schiavone, poliziotto che per diversi anni ha prestato servizio in città, dove era conosciuto.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Addio all'agente di polizia Nicola Mella, stroncato dalla malattia a soli 52 anniMontichiari piange la scomparsa di Nicola Mella, 52 anni, agente della polizia stradale noto e stimato in tutta la comunità. Lutto a Sala Consilina: addio al professor Papaleo, stroncato da un maloreLutto nel Vallo di Diano: è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ingegnere Luigi Papaleo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Polizia in lutto, scompare a 38 anni un agente: stroncato da un malore prima del turno di lavoro; Mezzago: lutto cittadino sabato per i funerali di Fabio Locatelli; E' morto il poliziotto Francesco Schiavone: fatale un malore a soli 38 anni; Coldiretti Ferrara in lutto per la scomparsa di Roberto Giori. Aggredita dal proprio pitbull, subisce l'amputazione di una gamba: la polizia abbatte l'animale. Choc a Ischia: la donna è gravissima - facebook.com facebook Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli. In corso anche perquisizioni della Polizia, l' omicidio nel 2024 a Secondigliano #ANSA x.com