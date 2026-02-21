Addio all' agente di polizia Nicola Mella stroncato dalla malattia a soli 52 anni

Nicola Mella, agente di polizia stradale di 52 anni, è morto a causa di una grave malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente Montichiari, dove era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano. La comunità ricorda con affetto la sua dedizione e la disponibilità dimostrata nel servizio. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di molti cittadini e colleghi. La notizia si diffonde tra amici e familiari, che si preparano a salutare il loro caro.

Montichiari piange la scomparsa di Nicola Mella, 52 anni, agente della polizia stradale noto e stimato in tutta la comunità. Originario del Veronese, Mella aveva dedicato oltre trent'anni della sua vita al servizio della sicurezza sulle strade, iniziando nel 1995 presso il locale distaccamento della Polstrada. Solo pochi anni fa era stato trasferito al comando di Brescia, ma la sua presenza e la vita di tutti i giorni sono rimasti profondamente radicati nel comune che lo ha visto crescere professionalmente. Mella è morto a causa di una grave malattia, che non gli ha lasciato scampo nell'arco di pochi mesi; lascia nel dolore la moglie Roberta e il fratello Michele.