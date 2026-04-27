Politica divisa sul Cpr Smarrazzo | Scelta non condivisa Cangiano | Pronti al confronto

La discussione sul centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno resta accesa tra le diverse forze politiche. Un rappresentante ha commentato che la scelta non è condivisa, mentre un altro si è detto disponibile al confronto. La questione è stata affrontata anche durante una conferenza presso un centro culturale, dove un vescovo ha espresso il suo rifiuto, affermando che tali strutture compromettono dignità e umanità.

La questione del Cpr a Castel Volturno continua ad animare il dibattito pubblico. Dopo la conferenza al Centro Fernades in cui il vescovo Lagnese ha ribadito il ‘no’ della chiesa al progetto ribadendo che strutture come i Cpr siano luoghi in cui viene richiusa “la dignità e l’umanità delle.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cangiano (FdI), ‘Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa’Tempo di lettura: 2 minuti «Accogliamo con grande favore la disponibilità del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della... CPR a Castel Volturno, Zinzi: “Piantedosi pronto al confronto con il vescovo Lagnese”Si apre uno spiraglio di dialogo istituzionale sul progetto del CPR di Castel Volturno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Silenzio Stampa: Albania, i conti non tornano: 82 migranti nei CPR invece di 3.000; CPR in Toscana, il SAP: Basta rinvii. Se per Giani i CPR esistenti sono invivibili, ne realizzi lui uno moderno, umano e innovativo; Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli; C’è la diffida del Pd: Ora chiudere il Cpr. Sala in imbarazzo, si prende del tempo. Il Cpr a Massa Carrara, due mozioni differenti. Ma alla fine vince il noIn Provincia bocciata l’opposizione, con l’astensione del presidente Valettini. La maggioranza: L’area individuata è totalmente incompatibile con il territorio ... msn.com Cpr, clima incandescente: Qui equilibrismi elettorali. Il territorio è senza difesaAulla, la minoranza attacca. Domani consiglio comunale e presidio popolare. E Cisl Toscana Nord ribadisce: Totale inidoneità dei locali e mancanza di spazi ... msn.com 4 di sera. . "Bella Ciao" intonata alla Camera, politica divisa #4disera Weekend - facebook.com facebook Due politiche estere per un’Italia divisa - la Repubblica x.com