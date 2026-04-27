Politeama Como ci riprova | nuova asta da oltre 3,2 milioni per il teatro abbandonato

Il Comune di Como ha deciso di mettere nuovamente all’asta il Teatro Politeama di viale Cavallotti 1, dopo che il primo tentativo non aveva avuto esito. La nuova vendita riguarda il complesso immobiliare, valutato oltre 3,2 milioni di euro, e rappresenta il secondo tentativo di cessione dell’edificio, che si trova in uno stato di abbandono. La procedura si svolge senza coinvolgere nomi di persone o enti specifici.

Il Comune di Como ci riprova: il Teatro Politeama torna all’asta. Dopo un primo tentativo andato deserto, Palazzo Cernezzi ha avviato il secondo esperimento di vendita del complesso immobiliare di viale Cavallotti 1, uno degli edifici storici più noti e allo stesso tempo più problematici della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Politeama, asta deserta: nessuna offerta per lo storico teatro di Como Kamala Harris ci riprova? La tentazione di una nuova corsa alle elezioni del 2028: «Potrei farlo, ci sto pensando» – Il videoMancano più di due anni e mezzo alle prossime elezioni presidenziali americane, ma tra le fila dei democratici comincia a esserci un certo fermento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Politeama, Como ci riprova: nuova asta da oltre 3,2 milioni per il teatro abbandonato; Politeama di Como, il Comune ci riprova. Prezzo ribassato e due mesi di tempo per vendere l’ex cineteatro; Incidente Laglio; A Como arriva il nuovo provveditore. Scuole da chiudere: Conosco poco, incontrerò il sindaco. Politeama, Como ci riprova: nuova asta da oltre 3,2 milioni per il teatro abbandonatoIl Comune di Como ci riprova: il Teatro Politeama torna all’asta. Dopo un primo tentativo andato deserto, Palazzo Cernezzi ha avviato il secondo esperimento di vendita del complesso immobiliare di ... quicomo.it Politeama di Como, il Comune ci riprova. Prezzo ribassato e due mesi di tempo per vendere l’ex cineteatroDopo l'ex orfanotrofio ora il Comune di Como ci riprova con il Politeama. Con la prima asta andata deserta arriva ora il secondo tentativo di vendita. Il ... espansionetv.it Teatro Politeama Greco - facebook.com facebook