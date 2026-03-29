Politeama asta deserta | nessuna offerta per lo storico teatro di Como

Venerdì mattina, nello studio notarile di Lecco, si è svolta l’asta per la vendita del Politeama di Como. Nessuna offerta o busta è stata presentata e l’asta si è conclusa senza esiti. Lo stabile, situato nel centro della città, non ha attirato acquirenti durante l’evento. La notizia è stata riportata da un quotidiano locale.

Nessuna offerta, nessuna busta presentata. L’asta per la vendita del Politeama è andata deserta. A darne notizia è La Provincia di Como, che racconta come venerdì mattina, nello studio notarile di Lecco, non si sia presentato alcun acquirente per lo storico edificio nel cuore della città. Il futuro del Politeama resta quindi incerto, mentre il tempo continua a scorrere su uno degli edifici simbolo della città. Il prezzo base era stato fissato a 3 milioni e 820mila euro, ma l’interesse atteso non si è concretizzato. Nessuna richiesta di proroga, nessun segnale di trattativa in corso: il procedimento si è chiuso senza esito. Il Politeama, edificio storico inaugurato nel 1910 e vincolato dal punto di vista monumentale, resta quindi senza un futuro immediato. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Politeama, asta deserta: nessuna offerta per lo storico teatro di Como Articoli correlati "Dopolavoro Tosi, asta deserta. Il Comune lo acquisisca ricavandone un parcheggio"L’ennesima manifestazione di interesse per il Dopolavoro ex Franco Tosi è andata deserta e l’area verrà ripresentata ai possibili offerenti con un... Le ex Franco Tosi all’asta. Ancora nessuna offerta. Servono ulteriori ribassi su Comparto sud e mensaNiente da fare: le manifestazioni di interesse per due importanti aree della ex Franco Tosi, il cosiddetto Comparto sud e l’ex mensa-dopolavoro di... Tutti gli aggiornamenti su Politeama asta deserta nessuna offerta... Discussioni sull' argomento Politeama, l'asta va deserta; Politeama, è notte fonda: zero offerte. Politeama, l'asta va desertaNessuna offerta per lo storico teatro di Como abbandonato da più di vent'anni. Il valore minimo richiesto era di 3 milioni e 800mila euro ... rainews.it Politeama di Como, asta deserta per la vendita dell’ex cineteatroAsta deserta per la vendita del Politeama di Como. L’amara sorpresa negli avvisi notarili del sito del Consiglio nazionale del Notariato. L’apertura delle ... espansionetv.it Over the rainbow... Teatro Politeama, Palermo. Foto mia Toni Gagliano Toni Gagliano Libri Toni Gagliano Photos - facebook.com facebook