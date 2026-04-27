Polistena | il Comune si sostituisce ai Lions per i defibrillatori

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Polistena ha deciso di gestire direttamente l’installazione di undici defibrillatori, sostituendosi così all’associazione Lions, con cui era in corso un disaccordo. La scelta riguarda la fornitura e l’installazione delle apparecchiature, che vengono ora gestite dall’amministrazione comunale senza coinvolgimento diretto dei Lions. La decisione si inserisce in un intervento volto a migliorare la sicurezza pubblica.

? Cosa sapere Il Comune di Polistena gestisce direttamente l'installazione di 11 defibrillatori dopo il disaccordo con i Lions.. Il piano comunale prevede l'attivazione dei primi dispositivi presso il parco Juvenilia il 1 maggio.. Il Comune di Polistena interverrà direttamente per l’installazione dei defibrillatori nelle zone strategiche della città dopo che il progetto dei Lions di collocare 11 postazioni DAE presso attività commerciali e istituti superiori non ha trovato accordo con le indicazioni del Piano di protezione civile. La vicenda si è infittita quando la proposta iniziale degli organizzatori, che prevedeva la distribuzione di tali dispositivi presso esercizi commerciali sponsor dell’iniziativa, è stata bocciata dall’Amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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