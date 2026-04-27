Il Comune di Polistena ha deciso di gestire direttamente l’installazione di undici defibrillatori, sostituendosi così all’associazione Lions, con cui era in corso un disaccordo. La scelta riguarda la fornitura e l’installazione delle apparecchiature, che vengono ora gestite dall’amministrazione comunale senza coinvolgimento diretto dei Lions. La decisione si inserisce in un intervento volto a migliorare la sicurezza pubblica.

? Cosa sapere Il Comune di Polistena gestisce direttamente l'installazione di 11 defibrillatori dopo il disaccordo con i Lions.. Il piano comunale prevede l'attivazione dei primi dispositivi presso il parco Juvenilia il 1 maggio.. Il Comune di Polistena interverrà direttamente per l’installazione dei defibrillatori nelle zone strategiche della città dopo che il progetto dei Lions di collocare 11 postazioni DAE presso attività commerciali e istituti superiori non ha trovato accordo con le indicazioni del Piano di protezione civile. La vicenda si è infittita quando la proposta iniziale degli organizzatori, che prevedeva la distribuzione di tali dispositivi presso esercizi commerciali sponsor dell’iniziativa, è stata bocciata dall’Amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polistena: il Comune si sostituisce ai Lions per i defibrillatori

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