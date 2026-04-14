Le società sportive hanno rischiato di rimanere senza defibrillatori entro cinque giorni, in un'intera settimana di tensioni. Dopo varie comunicazioni via email e riunioni organizzate con urgenza, si è arrivati a un ultimatum: tutte le associazioni devono aderire alla richiesta oppure il Comune non procederà all’acquisto dei dispositivi. La questione riguarda chi debba sostenere i costi necessari per l’acquisto dei defibrillatori.

Prima le società sportive hanno rischiato di restare senza defibrillatori nel giro di cinque giorni. Poi mail, riunioni convocate all’ultimo momento e infine l’ultimatum: o aderiscono tutte le società sportive oppure il Comune non compra nulla. Tutto è cominciato il 4 febbraio. Con una mail indirizzata all’Olimpia Basket (ma una comunicazione simile è arrivata anche alle altre società) viene comunicato con 5 giorni di preavviso da parte del Comune che il defibrillatore nella palestra comunale della Celletta verrà dismesso il 9 febbraio perché in scadenza. In attesa di nuovi fondi, le società devono dotarsi autonomamente del dispositivo. Nei giorni successivi il messaggio viene ribadito, ma senza soluzioni operative immediate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Società sportive e Comune. E’ duello sui defibrillatori: chi deve pagare per l’acquisto?

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